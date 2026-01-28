Frana a Niscemi: interventi in corso per sicurezza e ripristino servizi | FOTO

A Niscemi, la frana che ha interessato la zona rossa ha mobilitato tecnici e soccorritori. Il Dipartimento di Protezione Civile ha reso noto che gli operatori stanno lavorando per isolare le condutture del gas, consentendo la riattivazione del servizio in sicurezza. Volontari e operatori sono impegnati nell’assistenza alla popolazione, nel monitoraggio dell’area e nel ripristino della viabilità. Le operazioni proseguono senza sosta, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei residenti e il ritorno alla normalità nelle zone colpite.