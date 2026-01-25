Frana a Niscemi, la solidarietà dei deputati Mpa-Grande Sicilia

Il deputato regionale Giuseppe Lombardo esprime vicinanza agli abitanti del quartiere Sante Croci e chiede alle istituzioni di accelerare gli interventi

Frana Niscemi

“Siamo pienamente solidali nei riguardi della comunità di Niscemi, in particolare nei riguardi delle famiglie del quartiere Sante Croci colpite dalla frana che ha interessato la strada provinciale (SP 10) e ha provocato l’apertura di profonde crepe nel terreno, isolando metà della città e costringendo allo sgombero molte abitazioni”. Lo dice il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Giuseppe Lombardo, insieme ai colleghi deputati del gruppo autonomista. “Vogliamo esprimere il nostro profondo apprezzamento per lo sforzo delle autorità politiche nazionali e regionali, dei tecnici , per l’impegno profuso dai volontari, e per l’accoglienza offerta presso il palazzetto dello sport “Pio La Torre”, ora rifugio per coloro che hanno dovuto lasciare le proprie case – aggiunge – Riteniamo indispensabile che le istituzioni accelerino gli interventi per garantire la sicurezza dei cittadini, il ripristino dei collegamenti viari e il sostegno alle famiglie colpite, affinché si possa tornare quanto prima alla normalità”.

