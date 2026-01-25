Frana a Niscemi: scuole chiuse fino a nuove disposizioni

Sono 500 le persone evacuate a Niscemi per una frana verificatasi poco dopo le 13 nel quartiere Santa Croci, sottostante il Belvedere. “La situazione è drammatica – ha detto il sindaco Massimiliano Conti – che ha invitato le famiglie sfollate a recarsi nella palestra Pio La Torre dove riceveranno l’assistenza necessaria”. Domani scuole chiuse fino a nuove disposizioni. E’ stata chiusa la provinciale 10, arteria che consentiva di collegare il piccolo centro nisseno con la statale per Catania e Gela. Il territorio è quasi isolato. La zona interessata dalla frana è stata transennata ed è presidiata dalle forze dell’ordine. Sul luogo dello smottamento sono presenti protezione civile regionale, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Attivato anche il Centro operativo comunale.

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, si è già messo in contatto con il sindaco. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione a Niscemi.