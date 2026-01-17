Frana a Niscemi: sgomberate 35 persone, chiuse due scuole

Trentacinque persone fatte sgomberare, a scopo precauzionale, dalle loro abitazioni nella zona interessata dalla frana di ieri a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ed è stata disposta la chiusura delle scuole Belvedere e Canale-Don Bosco. La frana ha causato l’altra notte il cedimento di un tratto di strada, lungo la strada provinciale 12, che collega Niscemi alla statale Gela-Catania, che ora non è transitabile. Il dipartimento della Protezione civile regionale dice che l’ evento ha riguardato un ampio settore del versante ovest dell’abitato di Niscemi. Il corpo di frana ha registrato un ribassamento stimato tra i 6 e i 7 metri, con uno spostamento in direzione del fiume Maroglio, che interessa un fronte pari a 1.6 km e quasi 1 km quadrato di estensione. A scopo precauzionale, ieri, sono state sgomberate sei abitazioni, per un totale di 17 persone di cui 11 alloggiate in b&b grazie al comune. Ieri sera, dopo un confronto tecnico con i funzionari del dipartimento, il sindaco e i tecnici del Comune, è stato deciso lo sgombero di altre famiglie per un totale di 18 persone che hanno trovato alloggio privatamente.

La frana ha interessato, oltre alla sede stradale della strada provinciale12, anche alcune infrastrutture a rete, in particolare le linee di distribuzione del metano e della fibra ottica, per le quali sono in corso le verifiche tecniche e la messa in sicurezza da parte degli enti e dei gestori competenti.