Frana Niscemi: al via la riorganizzazione sanitaria per fronteggiare l’emergenza

Al via la riorganizzazione dell’attività sanitaria nel comune di Niscemi per fronteggiare l’emergenza causata dalla frana di questi giorni. A stabilirlo è l’atto d’indirizzo dell’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, che ha eseguito oggi un sopralluogo nel centro del Nisseno, inviato ai direttori generali delle Asp di Caltanissetta e Catania e al direttore della Centrale operativa del 118 del territorio di Caltanissetta ed Enna. La nota dell’assessorato stabilisce “che per le prestazioni a carattere di emergenza-urgenza i pazienti siano trasferiti al presidio ospedaliero di Gravina di Caltagirone, distante circa 20 minuti, e non più al Dea di II livello di Caltanissetta”. Una modifica, si legga nella nota, “che si è resa necessaria per superare le difficoltà nei collegamenti viarie dovute soprattutto alla chiusura di due arterie dii collegamento”.

Contestualmente, sarà riattivata l’Unità operativa semplice dipartimentale di Medicina dell’ospedale di Niscemi, alla quale saranno assegnati due nuovi dirigenti medici e sarà attivato un servizio di rianimazione attivo per 24 ore al giorno. Per garantire l’assistenza sanitaria alla popolazione evacuata e ospitata al momento nel centro di accoglienza Pio La Torre, sarà assegnato un mezzo mobile al Distretto sanitario di Niscemi, con a bordo un medico di continuità assistenziale e un infermiere operativo per 12 ore. Alle famiglie e al personale scolastico inoltre sarà garantito un percorso di assistenza psicologica continuativa legato alla chiusura di tre istituti con la conseguente concentrazione degli studenti in altri plessi presenti sul territorio.