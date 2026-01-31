Frana Niscemi, domani lavori su strada per migliorare la viabilità e lunedì riaprono le scuole

Il quarto reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta ha comunicato che domani comincerà il riempimento della sede stradale della “Regia trazzera San Michele di Ganzaria – Niscemi”, per assicurare i collegamenti necessari verso il centro abitato di Niscemi. Intanto, i Vigili del Fuoco hanno proseguito le attività di assistenza alla popolazione per il recupero degli effetti personali e oggi hanno effettuato 61 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, per un totale di 447 interventi dall’inizio dell’emergenza. È emerso nella riunione, coordinata dal Prefetto di Caltanissetta, del Centro di coordinamento soccorsi, istituito nella sala di Protezione Civile della prefettura di Caltanissetta.

Il sindaco di Niscemi ha comunicato che è stato effettuato il trasloco di 17 aule nei plessi scolastici individuati e che per le rimanenti 3 il trasloco si farà domani. È confermato che le scuole riapriranno lunedì 2 febbraio.

Il sindaco ha assicurato che questa sera sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune “il “Modulo di richiesta assistenza”, attraverso il quale la cittadinanza colpita dall’emergenza potrà accedere alle diverse forme di assistenza previste (alberghiera, contributo di autonoma sistemazione, ospitalità in Rsa)“.