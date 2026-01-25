Frana Niscemi, gli aggiornamenti: evacuate circa 500 persone, in campo Protezione civile e Vigili del fuoco

La Protezione civile, a scopo precauzionale, ha disposto l’evacuazione di circa 500 persone nelle aree a rischio frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Attualmente, rileva la Protezione civile, per fa fronte alla situazione sono impegnati circa 70 volontari, provenienti dai territori limitrofi, con l’impiego di mezzi pick-up e attrezzature operative. Le squadre stanno assicurando l’assistenza alla popolazione evacuata. Su disposizione del direttore generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, è in corso il trasferimento da Palermo di centinaia di brandine destinate all’allestimento delle aree di accoglienza per gli sfollati presso il Palazzetto dello Sport ‘Pio La Torre’.

Il direttore generale Salvo Cocina, in stretto raccordo con il presidente della regione Renato Schifani, si sta recando sui luoghi dell’evento per seguire direttamente l’evoluzione della situazione e coordinare le attività operative. Sul posto sono operativi anche i Vigili del fuoco, il sindaco di Niscemi, i tecnici comunali e i tecnici del Dipartimento regionale della Protezione civile.

Sono inoltre in corso, da parte dei tecnici comunali e del Drpc, rilievi e approfondimenti geologici finalizzati a verificare l’eventuale correlazione tra il fenomeno franoso in atto e quello verificatosi lo scorso 16 gennaio, che ha interessato l’area di Belvedere–Canale e la strada provinciale SP12.