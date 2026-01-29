Frana Niscemi, il sindaco di Gela: “i nostri territori a disposizione per una nuova Niscemi town”

Continuano ad arrivare reazioni sulla frana di Niscemi. Il sindaco di Gela (CL), Terenziano Di Stefano, ha deciso di affrontare l’argomento: “la ricostruzione dei quartieri franati a Niscemi potrebbe iniziare dalle aree, lungo la Piana di Gela, attualmente in territorio gelese. Siamo pronti a cederle al Comune di Niscemi. La procedura può partire dai due Consigli comunali, che dovranno deliberare e poi trasmettere tutto alla Regione. Le aree sono libere e utilizzabili, a ridosso tra Gela e Niscemi, ma attualmente in territorio gelese”.