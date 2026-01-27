Frana Niscemi, l’ex sindaco: “mai partiti gli interventi sul torrente Benefizio”

Le acque del torrente Benefizio, a Niscemi (Caltanissetta), sono da anni sotto osservazione per l’incidenza che hanno avuto nell’area della frana, che sta causando danni a interi quartieri della città. Un progetto per irregimentare quelle acque, però, non è mai stato realizzato, nonostante i finanziamenti. Lo dice l’ex sindaco di Niscemi Giovanni Di Martino che ricorda che “un progetto fu appaltato e affidato dalla Regione a un’azienda, il finanziamento era di circa nove milioni dei euro. I lavori, però, non partirono perché l’azienda, a causa del tempo trascorso dal progetto all’affidamento dei lavori, si trovò davanti a un’area mutata e non individuò le condizioni per intervenire. Si generò un contenzioso e la Regione revocò il contratto, a danno dell’azienda, stornando quei fondi per altre destinazioni”.

Di Martino, sindaco dal 2007 al 2012, oggi è consigliere comunale del Pd. “Nel 2023 – aggiunge – mi sono accorto che in Regione, il dirigente Cocina attivò un interpello interno, per individuare tecnici disponibili a far parte della direzione per la progettazione e i lavori degli interventi nel torrente Benefizio, con un finanziamento di circa 14 milioni di euro. Penso che si arriverà ai lavori ma non so quando, dato che siamo nel 2026″. Lo stesso Di Martino ha partecipato, tra il 2018 e il 2019, a uno studio che ha messo a confronto l’area del torrente Benefizio, con dati tratti da google earth. “Abbiamo segnalato all’amministrazione comunale – aggiunge – che dal 2000 al 2017 il corso del torrente si è avvicinato al corpo della frana di almeno dieci metri, passando da circa 17 metri ad almeno 7 metri”.