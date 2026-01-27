Frana Niscemi, non è solo questione di meteo: i tempi lunghi del dissesto idrogeologico

A Niscemi la pioggia ha smesso di cadere, ma la frana no. È questo il punto più difficile da comprendere — e anche il più pericoloso — nella fase attuale dell’emergenza che sta colpendo il comune del Nisseno. Quando il meteo concede una tregua, molti si aspettano un rallentamento immediato del dissesto. In realtà, in contesti come quello di Niscemi, il rischio maggiore può arrivare proprio dopo, quando l’attenzione cala e il terreno continua a muoversi in silenzio. Nell’immaginario collettivo le frane sono eventi rapidi, direttamente legati a un temporale intenso o a giorni di pioggia battente. Questo è vero per alcuni fenomeni superficiali, ma non per frane profonde e complesse come quella che interessa Niscemi.

Qui il problema non è solo l’acqua caduta nelle ultime ore, ma quella infiltrata nei giorni e nelle settimane precedenti, che continua a scendere lentamente nel sottosuolo.

Le piogge abbondanti hanno saturato gli strati argillosi in profondità, aumentando la pressione dell’acqua nei pori del terreno. Questo processo non si esaurisce quando smette di piovere: la falda continua a ricaricarsi, la coesione dei materiali si riduce e il versante resta instabile anche in condizioni meteo apparentemente tranquille.

Una frana lenta, ma non innocua

La frana di Niscemi non è un collasso improvviso, bensì un movimento lento ma continuo. Questo tipo di dissesto è insidioso perché:

può avanzare di pochi centimetri al giorno , ma senza fermarsi;

, ma senza fermarsi; provoca deformazioni progressive di edifici e strade;

di edifici e strade; può accelerare improvvisamente senza nuovi eventi meteorologici evidenti.

In questi casi, le rotture più gravi — crolli di muri, cedimenti strutturali, aperture di crepe improvvise — non coincidono sempre con il momento di pioggia massima, ma con la fase successiva, quando il terreno ha ormai perso equilibrio.

Il vero rischio: la sensazione di tregua

Uno degli aspetti più delicati da gestire è quello comunicativo. Quando il cielo torna sereno, cresce spontaneamente la percezione che “il peggio sia passato”. È proprio qui che si nasconde il rischio maggiore.

La frana, invece, entra spesso in una fase meno visibile ma ancora attiva: il suolo si muove lentamente, le tensioni aumentano e il sistema cerca un nuovo assetto. È in questo contesto che il rientro prematuro nelle abitazioni o la sottovalutazione delle ordinanze di sicurezza può diventare pericolosa.

Non a caso, molti dei danni strutturali più seri legati alle frane avvengono fuori dal picco mediatico, quando l’evento non è più in prima pagina ma il versante non ha ancora trovato stabilità.

Niscemi come caso emblematico per la Sicilia

Il caso di Niscemi non è isolato. Gran parte della Sicilia presenta:

terreni argillosi sensibili all’acqua;

sensibili all’acqua; versanti urbanizzati senza adeguate opere di drenaggio;

senza adeguate opere di drenaggio; cicli meteo sempre più estremi, con piogge intense seguite da pause asciutte.

Questo schema — piogge abbondanti, infiltrazione profonda, frane che proseguono anche con bel tempo — è destinato a ripetersi. Niscemi diventa così un caso scuola, utile a capire come il dissesto idrogeologico non segua i tempi del meteo “giorno per giorno”, ma quelli più lenti e complessi del sottosuolo.

Perché la frana non è ancora “finita”

Una frana può considerarsi realmente in attenuazione solo quando:

il movimento del terreno rallenta in modo misurabile ;

; la pressione della falda diminuisce;

diminuisce; si ristabilisce un nuovo equilibrio geomeccanico.

Tutto questo richiede tempo, monitoraggi costanti e, spesso, interventi strutturali. Finché questi segnali non sono chiari, la prudenza resta fondamentale, anche in assenza di pioggia.

Una lezione importante

La frana di Niscemi insegna una lezione importante: il dissesto non si ferma quando smette di piovere. Il meteo può migliorare, ma il terreno ha una memoria lunga. Capire questo meccanismo è essenziale per proteggere le persone, evitare decisioni affrettate e affrontare l’emergenza con realismo.

In casi come questo, il pericolo maggiore non è il temporale in sé, ma la convinzione che, passato il temporale, tutto sia risolto.