Francia, due sciatori morti a Val-d’Isere sepolti da una valanga

Due sciatori francesi impegnati in un fuori pista sono morti travolti da una valanga a Val-d’Isere, nel Dipartimento della Savoia. Lo ha annunciato l’ufficio del turismo della stazione sciistica. L’allarme è stato dato da persone del loro gruppo rimaste sulle piste. Le due vittime sono state sepolte sotto due metri e mezzo di neve: i soccorritori non sono riusciti a rianimarli dopo essere riusciti a localizzarli e a raggiungerli, secondo un comunicato di Val-d’Isere Tourisme. Météo-France aveva avvertito di un rischio “elevato” di valanghe (livello 4 su 5 della scala europea del pericolo di valanghe) nelle Alpi per oggi e domani, raccomandando la massima prudenza al di fuori delle piste segnalate e aperte.

Un altro sciatore fuoripista è morto per una slavina nella località savoiarda di Areches-Beaufort.