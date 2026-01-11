Francia, valanghe in Savoia: morti altri tre sciatori

Ancora altre vittime in Savoia a causa delle valanghe. Due sciatori sono morti a causa di due distinte valanghe che si sono registrate questa mattina. Lo riferiscono i media locali, spiegando che una delle due vittime era un cittadino britannico di 50 anni. I due uomini stavano sciando in fuoripista a La Plagne, sul versante di Champagny-en-Vanoise, e a Roche-Grise, nella stazione sciistica di Courchevel. Una terza persona è morta in una valanga a Vallorcine, in Alta Savoia. Sale così a 6 il numero delle persone che hanno perso la vita sulle piste da sci da ieri. Météo-France aveva classificato l’intero arco alpino come ad “alto” rischio nel fine settimana.