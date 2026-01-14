Frascati guarda alle stelle: due giorni dedicati all’Universo e alla divulgazione scientifica

Nelle giornate del 16 e 17 gennaio la città di Frascati ospiterà una ricca rassegna di eventi per il pubblico di tutte le età, dedicati alla scoperta dell’Universo e al ricordo dell’Astrofisico Livio Gratton. A organizzare gli eventi, l’Associazione Eta Carinae, l’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) e l’Associazione Casa di Pia. Venerdì 16 gennaio, alle ore 17:00, presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati si terrà l’evento finale del progetto “AstroYoung” che vede protagonisti studenti e studentesse delle scuole medie del territorio. I giovani astrofili presenteranno al pubblico le attività svolte e gli argomenti di astronomia approfonditi durante il percorso formativo. Un momento speciale per ricordare l’impegno del Prof. Livio Gratton nella divulgazione scientifica e la sua grande attenzione verso il mondo della scuola. L’evento è ad accesso libero e gratuito.

Nella mattinata di sabato 17 gennaio, presso il centro di aggregazione giovanile Casa di Pia 2.0 di Frascati, grandi e piccoli potranno vivere l’emozione della scoperta dell’Universo sotto la cupola del planetario digitale, di 6 metri di diametro. Dalle ore 9:00 alle ore 14.00, gli esperti divulgatori dell’ATA guideranno il pubblico alla scoperta delle meraviglie del cielo, proiettando foto e video astronomici spettacolari. Richiesta la prenotazione agli spettacoli tramite il modulo online disponibile sul sito web (al link) o sul posto.

Alle ore 17:00 di sabato 17 gennaio è invece in programma presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati la cerimonia di consegna del prestigioso Premio “Livio Gratton”, giunto alla 17ª edizione: un riconoscimento di 5.000 euro alla migliore tesi di Dottorato in Astronomia o Astrofisica dell’ultimo biennio, assegnato da una giuria internazionale. Quest’anno il premio va alla Dott.ssa Viola Gelli per la tesi “Dwarf satellite galaxies at high-redshift: physical understanding and JWST predictions”. Nel corso della cerimonia, la vincitrice e i ricercatori che hanno ricevuto una menzione speciale della giuria presenteranno brevemente i propri lavori scientifici.

La premiazione sarà seguita dalla conferenza del Dott. Enrico Cappellaro (Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Padova) sul tema “Più testimoni, un solo delitto: i transienti luminosi nell’astronomia multi-messenger”. L’evento è ad accesso libero e gratuito, e sarà trasmesso anche online, sulla pagina facebook e sul canale YouTube dell’ATA. Un’occasione unica per avvicinarsi alla scienza e alla conoscenza del cielo.