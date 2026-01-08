Freddo glaciale in Alto Adige: -19°C a Sesto e -8°C a Bolzano

L’ondata di freddo che sta interessando le Alpi ha raggiunto il suo picco nella scorsa notte. In Alto Adige tutte le località hanno registrato temperature nettamente sotto lo zero: Sesto è stata la più fredda con -19°C, mentre nelle zone a bassa quota spicca Gargazzone con -12°C. A Bolzano il termometro segnava -8°C. Nonostante il gelo intenso, si tratta di un fenomeno nella norma: il record storico di -29°C, registrato a Dobbiaco il 10 febbraio 1969, resta lontano, sottolinea il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Verso il fine settimana le temperature saliranno leggermente, per poi tornare a scendere lunedì, prima della fine definitiva dell’ondata di freddo nel corso della prossima settimana.

L’inverno in Alto Adige rimane povero di neve: oggi la cresta di confine sarà parzialmente interessata da una perturbazione che porterà tra 5 e 10 cm di neve, spiega Peterlin. Domani non si escludono brevi rovesci nevosi anche nelle zone più meridionali.

