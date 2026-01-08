Freddo glaciale sull’Italia, oggi le temperature più basse da 15 anni: valori clamorosi con galaverna e ghiaccio ovunque | DATI

Risveglio glaciale questa mattina su gran parte d’Italia: per il Nord e alcune zone del Centro si accentua l’anomalia che fa di questa settimana la più fredda degli ultimi 15 anni, con temperature eccezionali prolungate per più giorni. Valori minimi odierni diffusamente sottozero a doppia cifra in molte località della pianura Padana e delle zone interne del Centro, dove l’effetto albedo ha accentuato il crollo termico dopo le nevicate dei giorni scorsi. Vediamo i dati nel dettaglio, partendo dal Piemonte.

Grande freddo a Torino con -5°C in città, -8,2°C a Venaria Reale e -7,2°C a Caselle Torinese, ma le temperature più basse sono state registrate nel basso Piemonte tra Torino, Asti e Cuneo con valori davvero incredibili di -13,7°C in località San Giovanni Belbo di Camerana (Cuneo), -12,3°C a Capriglio (Asti), -10,7°C a Castellero (Asti), e a Calliano Monferrato (Asti), -10,5°C a Castell’Alfero (Asti), Villafranca d’Asti (Asti) e San Marzano Oliveto (Asti), -10,3°C a Settime (Asti), -10,1°C ad Asti e a Costigliole d’Asti (Asti), -9,5°C a Saliceto (Cuneo).

Ancora più clamorose le temperature minime in Romagna, dove l’effetto albedo dovuto alla neve presente al suolo ha spinto le temperature ancora più in basso con -13,5°C a Piratello (Bologna), -13,3°C a Faenza (Ravenna), -13,1°C a Botteghino di Zocca (Bologna), -12,8°C a Casola Canina (Bologna), -12,2°C a San Martino in Villafranca (Forlì-Cesena) e a Sesto Imolese (Bologna), -12,0°C a Medicina (Bologna), -11,8°C a Imola (Bologna), -11,5°C a Conselice (Ravenna), -11,4°C a Castel Bolognese (Ravenna) e ad Albareto di Faenza (Ravenna), -11,1°C a Boncellino (Ravenna), -10,1°C a San Bernardino (Ravenna).

Temperature bassissime anche sulla costa: -4,9°C a Cesenatico, -4,7°C a Cervia, -4,4°C a Pinarella, -3,6°C a Rimini, -3,2°C a Gabicce, -2,4°C a Riccione.

Grande freddo anche nelle altre Regioni del Nord con -12°C a Belluno, -10°C a Bressanone, -9°C a Bolzano, Bulgarograsso e Olgiate Comasco, -7°C a Brescia, Trento, Cremona, Peschiera del Garda e Gorizia, -6°C a Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Rovereto, Udine e Pordenone, -5°C a Milano e Mantova, -4°C a Bibione e a Cavallino-Treporti, -2°C a Venezia, -1°C a Trieste.

Temperature polari anche al Centro Italia, dove spiccano le minime di -10°C a Pieve Santo Stefano e a Carpegna, -8°C a Fabriano, Città di Castello, Gubbio e Gualdo Tadino, -7°C ad Arezzo, Umbertide e Sansepolcro, -5°C a Foligno, Spoleto, Montevarchi e Poggibonsi, -4°C a Firenze, L’Aquila, Orvieto, Rieti e Civita Castellana, -3°C a Perugia e a Siena, -2°C a Viterbo, Terni, Grosseto, Tarquinia, Guidonia, Monterotondo e Tivoli, -1°C a Pisa e Fiumicino, 0°C a Roma, Latina e Frosinone. E chi in queste ore tenta di sminuire un freddo così intenso, prolungato e diffuso con boiate del tipo “è normale che faccia freddo, siamo in inverno” evidentemente è un ignorante colossale, che confonde l’Italia con un Paese Scandinavo.

E adesso andiamo incontro ad un’altra giornata di ghiaccio. In molte località, alle ore 10:00 del mattino la temperatura è ancora ferma a -7°C in pianura Padana, con la nebbia diffusa tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Quella di oggi potrebbe diventare una delle giornate più fredde degli ultimi decenni al Nord Italia.

Intanto, il grande spettacolo della galaverna ricopre il suolo ovunque, rendendo il paesaggio magico e fatato. Le temperature sono più basse fuori dalla finestra che dentro i congelatori, in un contesto climatico che ci avevano detto che non avremmo mai più vissuto e invece è ancora qui, nell’Italia del 2026, sulle rive del mite mar Mediterraneo con il grande gelo a farla da padrone incontrastato.

