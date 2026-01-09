Fronte freddo sull’Alto Adige: graupel a Bolzano, neve lungo la cresta di confine

Dopo settimane segnate da un inverno avaro di neve in molte zone dell’Alto Adige, questa mattina l’atmosfera ha regalato un timido assaggio di condizioni più invernali. Qualche fiocco è caduto anche su Bolzano, sorprendendo i cittadini nelle prime ore del giorno, seppur senza imbiancare realmente la città. La situazione è stata ben diversa lungo la cresta di confine, dove nelle ultime ore le precipitazioni si sono fatte più consistenti. In Val di Roia, al Passo Resia, si sono accumulati circa 15 cm di neve, riportando un paesaggio più consono alla stagione.

Nel capoluogo, tuttavia, non si è trattato di neve in senso stretto. A prevalere è stato il graupel, una forma di precipitazione solida composta da piccoli granuli di ghiaccio. Come ha spiegato il meteorologo Dieter Peterlin, “si è trattato in parte di graupel, ma non solo: sono caduti anche fiocchi di neve. È un fenomeno tipico durante il passaggio di un fronte freddo, che sta portando rovesci brevi ma diffusi su tutto il territorio“, ha spiegato il meteorologo Dieter Peterlin.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.