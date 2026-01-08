Fuga di gas e scoppio: una persona ustionata, evacuate alcune famiglie

È di un anziano ferito, intubato e trasferito in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo, con ustioni su mani, volto e testa, il bilancio di una esplosione che si sarebbe verificata in serata all’interno di una palazzina in viale Marche, a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, in una zona circoscritta in precedenza come area a rischio dopo una fuga di gas provocata da una rottura durante lo scavo per il posizionamento della fibra ottica. Nella stessa area interessata, l’Anas aveva chiuso un tratto di circa un chilometro della statale 259. L’esplosione si sarebbe verificata circa un quarto d’ora prima delle 20. Mentre l’Enel ha interrotto l’erogazione di corrente elettrica in almeno cinque isolati della zona.

Il sindaco di Sant’Egidio alla Vibrata, Annunzio Amatucci, ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale, da cui vengono coordinati tutti gli interventi di messa in sicurezza e di assistenza ad alcune famiglie che sono state precauzionalmente fatte evacuare dalle abitazioni vicine a quella interessata dallo scoppio. Alcuni cittadini senza possibilità di un alloggio alternativo trascorreranno la notte in sala consiliare. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che il gas dopo la fuoruscita si sarebbe infiltrato nella rete fognaria fino a raggiungere le abitazioni servite e anche la palazzina coinvolta. Nello stabile, al piano di sotto di quello dove è rimasto ferito l’anziano, è stato tratto in salvo, illeso, un giovane disabile in carrozzina.