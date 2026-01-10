Gambarie d’Aspromonte, che spettacolo: bufera di neve con -3°C!!! Video pazzesco dall’ex piazzale Anas fino a Tre Aie

Nevica forte a Gambarie d’Aspromonte questa sera ed è solo l’inizio della 4ª (e più abbondante) nevicata di quest’inverno, dopo quelle di mercoledì e giovedì, della notte di San Silvestro e del 23 novembre scorso. Nel video di seguito, a corredo dell’articolo, un nivotour mozzafiato di Enrico Pescatore dall’ex piazzale Anas della nota località sciistica calabrese, fino alla fontana di Tre Aie conosciuta in tutta la provincia reggina.

Gambarie sorge a 1.310 metri di altitudine sul livello del mare e questa sera sta nevicando forte con -3°C. In meno di 30 minuti di automobile, si arriva a Gambarie dalle coste del mare, da Reggio Calabria nello Stretto e da Scilla nel basso Tirreno. Nelle prossime 36 ore a Gambarie continuerà a nevicare senza sosta con temperature in picchiata fino a -6°C all’alba di dopodomani, lunedì 12 gennaio. Ci aspettiamo oltre 60cm a Gambarie a fine evento, e poi via al divertimento con l’apertura delle piste da sci (Telese e Nino Martino) per cui gli operatori sono già al lavoro in queste ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.