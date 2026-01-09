Gelicidio al Nord: strade come piste di ghiaccio in Piemonte ed Emilia-Romagna | VIDEO

Nella mattinata di oggi venerdì 9 gennaio 2026 il maltempo invernale ha mostrato uno dei suoi volti più insidiosi: il gelicidio. Il fenomeno sta interessando ampie porzioni del Piemonte e dell’Emilia-Romagna, creando condizioni di elevato rischio per la circolazione e imponendo misure straordinarie di sicurezza. In Piemonte, la SITAF ha disposto la chiusura dell’autostrada A32 Torino–Bardonecchia in direzione Bardonecchia, nel tratto compreso tra Avigliana Ovest e Chianocco, proprio a causa della pioggia ghiacciata che ha reso l’asfalto estremamente scivoloso.

Il gelicidio si verifica quando una precipitazione inizialmente nevosa attraversa uno strato di aria più calda in quota, fondendo in pioggia. Una volta raggiunto il suolo, dove le temperature restano pari o inferiori a 0°C, la pioggia congela istantaneamente a contatto con le superfici, formando una pellicola di ghiaccio trasparente e difficile da individuare.

Situazione delicata anche sull’Appennino emiliano: gelicidio in atto nel fondovalle di Fanano (Modena) e al confine verso Vidiciatico (Bologna). Riportata pioggia ghiacciata a Molinella (BO), così come pioggia, un po’ di gelicidio e graupel a Bologna.

Il gelicidio è tra i fenomeni più pericolosi dell’inverno, perché silenzioso, improvviso e spesso invisibile.

Pioggia ghiacciata a Molinella (BO)

Pioggia, gelicidio e graupel a Bologna

Video Michael Cariani

