Gennaio il bivio dell’Inverno: tra il gelo della Merla e la luce della Candelora

Siamo ufficialmente entrati nella decade che conduce al cuore pulsante dell’inverno. Oggi, 20 gennaio, mentre le giornate iniziano timidamente ad allungarsi, l’atmosfera si prepara a vivere quel groviglio di leggende, proverbi e osservazioni empiriche che da secoli regolano il ritmo della vita rurale italiana. Davanti a noi si stagliano appuntamenti cruciali per l’immaginario collettivo: i Giorni della Merla e la Candelora. Non sono semplici date sul calendario, ma veri e propri “osservatori meteorologici” arcaici che, tra sacro e profano, tentano di rispondere alla domanda che tutti ci poniamo: quanto durerà ancora il freddo?

I Giorni della Merla: 29-30-31 gennaio

La tradizione li identifica come i 3 giorni più freddi dell’anno. Ma perché “della Merla”? La leggenda più celebre, tramandata con varianti regionali (soprattutto nel Nord Italia), racconta di una candida merla e dei suoi piccoli che, per sfuggire al gelo pungente di fine gennaio, trovarono rifugio dentro il comignolo di un camino. Quando ne uscirono, il 1° di febbraio, erano sani e salvi, ma le loro piume erano diventate completamente nere per la fuliggine. Da quel giorno, tutti i merli nacquero neri.

Tra statistica e realtà climatica

Se interpelliamo la scienza, il mito vacilla leggermente. Le statistiche meteorologiche degli ultimi decenni mostrano che non sempre questi sono i giorni più gelidi. Spesso il picco del freddo si sposta a metà gennaio o addirittura a febbraio. Tuttavia, la “rottura” dell’inverno avviene frequentemente in questo periodo: l’anticiclone russo-siberiano tende a spingere masse d’aria gelida verso il Mediterraneo proprio mentre il vortice polare subisce le sue prime grandi oscillazioni pre-primaverili.

Curiosità: in passato, se i Giorni della Merla erano freddi, il folklore pronosticava una primavera mite e precoce. Se invece erano “caldi”, la primavera sarebbe arrivata in ritardo.

La Candelora (2 rebbraio): “dell’inverno semo fora?”

Appena superato il gelo della Merla, il 2 febbraio ci attende la Candelora. Per la Chiesa Cattolica è la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, durante la quale si benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”. Le radici di questa ricorrenza affondano però in riti ben più antichi, come i Lupercalia romani o la festa celtica di Imbolc, che celebravano la purificazione e il ritorno della luce.

Il rroverbio che interroga il cielo

Il fascino della Candelora risiede nel suo potere divinatorio legato al meteo. Il celebre detto recita: “Per la Santa Candelora, se nevica o se plora, dell’inverno semo fora; ma se l’è sole o solicello, siamo sempre a mezzo inverno“.

La logica contadina è affascinante: se il 2 febbraio il tempo è brutto (pioggia o neve), significa che l’inverno ha già dato il suo massimo e sta per finire. Al contrario, una splendida giornata di sole indicherebbe che il freddo intenso deve ancora arrivare. È lo stesso concetto che negli Stati Uniti anima il Giorno della Marmotta (Groundhog Day): se l’animale uscendo dalla tana vede la sua ombra (c’è sole), l’inverno durerà altre 6 settimane.

Perché queste tradizioni resistono

Nonostante i modelli matematici e le previsioni satellitari, il fascino della Merla e della Candelora resta intatto. Il motivo è profondo e antropologico:

ci ricordano che siamo parte di un ecosistema che vive di attese e trasformazioni; Saggezza empirica: i proverbi erano i “big data” dei nostri antenati, basati sull’osservazione millenaria delle fenologie vegetali e animali;

i proverbi erano i “big data” dei nostri antenati, basati sull’osservazione millenaria delle fenologie vegetali e animali; Identità Culturale: ugni regione italiana declina queste ricorrenze con piatti tipici e falò rituali.

Cosa aspettarsi quest’anno?

Il 20 gennaio è il momento ideale per iniziare a osservare i segnali. Le temperature di questi giorni e la posizione delle alte pressioni ci diranno se la Merla arriverà con il suo mantello ghiacciato o se la Candelora ci sorprenderà con un anticipo di primavera che, paradossalmente, potrebbe significare un febbraio gelido.