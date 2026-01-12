Genova, 17 bambini e 3 genitori ricoverati per intossicazione da monossido di carbonio

L’Istituto Giannina Gaslini di Genova comunica che sono attualmente ricoverati “17 bambini intossicati da monossido di carbonio, insieme a 3 genitori. Tutti i pazienti sono costantemente sorvegliati e monitorati dal personale sanitario, non sono in pericolo di vita e si trovano in condizioni cliniche stabili. Alcuni di loro sono sottoposti a ossigenoterapia e sono stati ricoverati in diversi reparti, in base alle specifiche esigenze cliniche e organizzative. I pazienti per i quali era indicato il trattamento in camera iperbarica hanno già completato il percorso previsto e sono rientrati dall’Ospedale San Martino”. L’intossicazione da monossido di carbonio è avvenuta durante una festa a Rivarolo.

“Come da protocollo, non è prevista la dimissione prima delle 24 ore di osservazione: le dimissioni avverranno progressivamente tra la serata di oggi e la giornata di domani”, conclude la nota.