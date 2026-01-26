Germania nella morsa del gelo: neve e gelicidio paralizzano il Paese

La Germania affronta una nuova e severa ondata di maltempo che sta mettendo a dura prova la circolazione e i servizi pubblici. Neve fresca e gelicidio hanno reso estremamente pericolose le strade in numerose regioni, causando decine di incidenti e gravi disagi ai trasporti, fino alla sospensione delle lezioni scolastiche in diversi distretti. A Berlino le autorità hanno lanciato un allarme per l’estrema pericolosità della viabilità, invitando automobilisti, ciclisti e pedoni alla massima prudenza. Le linee elettriche ghiacciate hanno costretto allo stop il traffico dei tram, mentre S-Bahn e U-Bahn hanno registrato cancellazioni e ritardi significativi, e quasi tutte le linee di autobus hanno subito interruzioni o limitazioni.

Situazione critica anche nel Brandeburgo, dove la polizia ha segnalato 56 incidenti legati al ghiaccio nelle prime ore del mattino, con 7 persone rimaste ferite. In alcune aree, come l’Uckermark, il servizio di autobus è stato completamente sospeso. Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore il Servizio meteorologico tedesco (Dwd) ha diramato allerte per maltempo, mentre diverse aziende di trasporto pubblico hanno fermato i bus, impossibilitati a raggiungere i depositi a causa delle condizioni estreme.

I disagi si estendono anche alla Renania Settentrionale-Vestfalia, con rallentamenti sulle autostrade – in particolare sull’A2 – e pesanti ripercussioni sul traffico pendolare. La Deutsche Bahn ha avvertito che nel traffico a lunga percorrenza sono da mettere in conto ritardi e cancellazioni, soprattutto nel sud del Paese e sulle linee da e per Berlino, Amburgo e Hannover.

In Bassa Sassonia e in Baviera si registrano numerosi incidenti che hanno coinvolto auto e mezzi pesanti. In vari distretti le scuole sono rimaste chiuse per l’insicurezza delle vie di accesso. Nel Sud/Ovest, dove la perturbazione è arrivata già dalla serata di domenica, sono caduti fino a 25 cm di neve. In Franconia e nell’Alta Baviera si contano decine di sinistri e la sospensione del trasporto pubblico locale in diverse città.

Il maltempo non è destinato a esaurirsi rapidamente. Secondo il DWD, nel corso della giornata sono previste ulteriori nevicate in molte regioni, con accumuli localmente fino a 15 cm tra l’Assia orientale e l’Alta Franconia. Lungo le coste le temperature resteranno prossime allo zero, mentre nelle zone interne si manterranno sotto lo zero, con un persistente e diffuso rischio di ghiaccio.