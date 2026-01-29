Giornata Mondiale degli Oceani: al via la formazione dei docenti sulle scienze del mare

Fino a lunedì 9 marzo sarà possibile aderire alle attività formative gratuite che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dedica ai docenti di ogni ordine e grado. I moduli per la formazione degli insegnanti, elaborati nell’ambito delle iniziative che l’INGV organizza ogni anno per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani, in calendario l’8 giugno 2026, sono pensati per supportare la didattica sui temi dell’oceano, degli ecosistemi marini e delle principali sfide ambientali dei nostri tempi, con l’obiettivo di offrire strumenti e spunti concreti da portare in classe.

Il percorso formativo si articola in sette webinar, in programma nel mese di marzo 2026, e propone un’esplorazione dell’oceano attraverso prospettive diverse e complementari. I contenuti spaziano dalla sostenibilità marina alla tutela degli ecosistemi, dall’educazione ai rischi naturali (in particolar modo quelli legati a terremoti e tsunami) alla didattica attiva, dalla comunicazione scientifica all’uso dei giochi educativi, fino alla bioacustica marina e allo studio degli ecosistemi polari in relazione al cambiamento climatico.

I webinar propongono contenuti scientifici aggiornati e metodologie didattiche replicabili in classe, con un’attenzione particolare all’approccio interdisciplinare e al rafforzamento del dialogo tra scuola e mondo della ricerca. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di attività dedicate alla promozione dell’educazione all’oceano e alla diffusione della cultura scientifica.

La formazione “Educazione all’Oceano attraverso le STEM: dalla Ricerca Scientifica alla Classe” (ID: 102980) è attiva sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), all’interno del catalogo per la formazione continua dei docenti.

I webinar di formazione si svolgeranno nelle giornate del 13, 16, 19 e 20 marzo 2026.