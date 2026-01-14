Giorni della Merla 2026, tra leggenda e realtà: saranno davvero i più freddi dell’anno?

Con l’avvicinarsi della fine di gennaio, il calendario ci ricorda un appuntamento fisso con la tradizione popolare: i Giorni della Merla. Tradizionalmente identificati come il 29, 30 e 31 gennaio, questi 3 giorni portano con sé un fascino antico, sospeso tra cronaca meteorologica e racconti tramandati davanti al fuoco. Cosa dobbiamo aspettarci quindi per questo 2026? Saranno davvero le giornate più gelide dell’inverno o il cambiamento climatico sta riscrivendo le nostre leggende?

Perché si chiamano così? La leggenda della merla bianca

La spiegazione più celebre affonda le radici nel mito. Si racconta di una merla dai candidi piumaggi che, vessata da un Gennaio particolarmente dispettoso e gelido, decise di fare scorta di cibo e rifugiarsi nel nido per tutto il mese. L’ultimo giorno del mese (che all’epoca ne contava solo 28), la merla uscì convinta che l’inverno fosse finito e iniziò a cantare per sbeffeggiare Gennaio. Quest’ultimo, offeso, chiese in prestito tre giorni a Febbraio e scatenò una bufera di neve e gelo senza precedenti. La merla, per sopravvivere, dovette rifugiarsi dentro un comignolo: ne uscì il 1° febbraio sana e salva, ma con le piume completamente nere di fuliggine. Da quel giorno, tutti i merli sono neri.

La scienza dietro il mito: la statistica meteorologica

Dal punto di vista puramente scientifico, la realtà è leggermente diversa. Sebbene la fine di gennaio coincida spesso con un picco del freddo, non è sempre detto che siano i giorni in assoluto più gelidi.

Inerzia termica – La Terra tende a rilasciare il calore accumulato in estate molto lentamente. Per questo il picco del freddo non avviene al Solstizio d’Inverno (21 dicembre), ma circa un mese dopo;

La Terra tende a rilasciare il calore accumulato in estate molto lentamente. Per questo il picco del freddo non avviene al Solstizio d’Inverno (21 dicembre), ma circa un mese dopo; Il cambiamento climatico – Negli ultimi decenni, le statistiche mostrano un’anomalia. Spesso i “Giorni della Merla” sono stati mitigati dagli anticicloni, spostando le ondate di gelo più intenso a febbraio o addirittura a marzo.

Cosa dicono i proverbi per la primavera?

La tradizione contadina usava questi giorni come un barometro naturale per prevedere l’andamento della stagione successiva: secondo le credenze popolari, un finale di gennaio rigido era il segnale che l’inverno stava facendo il suo corso naturale, lasciando spazio a un risveglio vegetativo regolare.

In alcune varianti regionali, specialmente nel cremonese, i giorni della merla variano leggermente (ad esempio gli ultimi due di gennaio e il primo di febbraio). Indipendentemente dalle date precise, l’usanza di celebrare questo momento con canti popolari e falò rimane viva in molte province del Nord Italia, un modo per esorcizzare la paura del gelo e salutare l’inverno che inizia a declinare.