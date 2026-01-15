Giorni della Merla e Candelora, la previsione della fine dell’inverno tra leggenda e meteo

Mentre le ultime ombre di gennaio si allungano e il calendario ci traghetta verso il cuore pulsante del nuovo anno, l’Italia si riscopre immersa in un’atmosfera sospesa tra il rigore della stagione e l’attesa del risveglio naturale. È in questo preciso momento che il nostro Paese si prepara a vivere uno dei periodi più suggestivi del calendario popolare: il passaggio dai Giorni della Merla alla Candelora. Si tratta di un appuntamento fisso che affonda le radici in un passato rurale mai dimenticato, fatto di proverbi tramandati davanti al camino, riti di purificazione e osservazioni empiriche del cielo.

Questi giorni non sono semplici date sul calendario, ma veri e propri pilastri del folklore collettivo, interpretati da secoli come un misterioso “termometro” naturale capace di svelare il destino dei mesi a venire. Quanto c’è di scientificamente fondato nelle credenze che vorrebbero la fine di gennaio come il momento più gelido dell’anno o l’inizio di febbraio come il presagio della primavera imminente? Tra antiche leggende che profumano di fuliggine e moderne analisi meteorologiche, ci avventuriamo alla scoperta del sottile confine che separa la saggezza dei nostri nonni dalla realtà climatica del ventunesimo secolo.

I Giorni della Merla: i più freddi dell’anno?

Secondo la tradizione popolare italiana, gli ultimi 3 giorni di gennaio (29, 30 e 31) sono noti come Giorni della Merla e sarebbero i più freddi dell’intero inverno. Il nome curioso affonda le radici in leggende tramandate soprattutto nel Nord Italia, ma conosciute in tutto il Paese.

La più famosa racconta di una merla dal piumaggio bianco che, per ripararsi dal gelo eccezionale di fine gennaio, si rifugiò con i suoi piccoli dentro un camino. Dopo 3 giorni ne uscì salva, ma nera di fuliggine: da qui il colore scuro dei merli che conosciamo oggi.

Oltre alla fiaba, i Giorni della Merla hanno anche un significato “previsionale”:

se sono molto freddi , la primavera sarà mite;

, la primavera sarà mite; se sono insolitamente caldi, l’inverno durerà ancora a lungo.

Naturalmente si tratta di credenze popolari, ma non è raro che, proprio a fine gennaio, si verifichino effettivamente ondate di aria fredda dovute alla climatologia stagionale.

La Candelora: il meteo secondo la luce

Il 2 febbraio si celebra la Candelora, festa religiosa cristiana che ricorda la Presentazione di Gesù al Tempio, ma che è anche profondamente legata alla cultura contadina e ai cicli della natura.

Il proverbio più diffuso recita:

“Per la santa Candelora,

se nevica o se plora,

dell’inverno siamo fora;

ma se c’è sole o solicello,

siamo ancora a mezzo inverno”

In altre versioni regionali il significato resta lo stesso: se il tempo è brutto, l’inverno sta finendo; se è bello, durerà ancora. Una logica che richiama antichi riti legati alla luce: non a caso il nome Candelora deriva da candela, simbolo del ritorno progressivo delle giornate più luminose dopo il buio invernale.

Tradizioni simili in Europa (e non solo)

Le credenze legate alla Candelora non sono solo italiane. In molte parti d’Europa esistono riti analoghi, e il parallelo più famoso è il Groundhog Day statunitense (il giorno della marmotta), celebrato proprio il 2 febbraio. Anche lì, l’animale “meteorologo” decide se l’inverno continuerà in base alla propria ombra. Questo dimostra quanto, prima della scienza moderna, l’osservazione della natura fosse uno strumento fondamentale per orientarsi nel tempo agricolo e stagionale.

C’è un fondo di verità scientifica?

Dal punto di vista meteorologico, non esistono basi scientifiche che confermino le previsioni dei Giorni della Merla o della Candelora. Tuttavia, fine gennaio e inizio febbraio rappresentano davvero una fase di transizione importante:

il vortice polare può ancora influenzare l’Europa;

le giornate iniziano ad allungarsi in modo percepibile;

aumentano le probabilità di cambiamenti nella circolazione atmosferica.

In altre parole, queste tradizioni non “prevedono” il meteo, ma nascono dall’osservazione ripetuta di schemi climatici ricorrenti.

Perché ci affascinano ancora oggi?

In un’epoca dominata da app meteo e modelli previsionali avanzati, i Giorni della Merla e la Candelora continuano a vivere perché:

raccontano storie e identità locali ;

; uniscono generazioni attraverso proverbi e racconti;

offrono un modo semplice e poetico di parlare di clima e stagioni.

Sono un promemoria del legame profondo tra l’uomo, il tempo e la natura, soprattutto nei mesi invernali, quando la speranza della primavera si fa più forte.

Tradizione o superstizione?

Forse entrambe. Ogni anno però, puntuali, queste date ci invitano a guardare il cielo, ascoltare il freddo e chiederci: quanto manca davvero alla fine dell’inverno? E anche se la risposta non è scientifica, il fascino resta intatto.