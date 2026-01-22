Giorni della Merla e Candelora, quando finirà l’inverno? La “profezia” del freddo e il bivio della luce

Esiste un brevissimo arco temporale, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, in cui l’Italia si ferma a guardare il cielo con occhi diversi. Non sono i satelliti a parlare, ma le antiche leggende. Parliamo dei Giorni della Merla e della Candelora: tappe fondamentali del folklore contadino che, da secoli, tentano di svelarci quanto manca davvero alla primavera. Perché queste date sono così magnetiche per il pubblico e cosa dicono davvero le statistiche meteo? Scopriamo il legame invisibile tra fumo, piume e candele benedette.

I Giorni della Merla (29-30-31 gennaio): il cuore del gelo

Secondo la tradizione, gli ultimi 3 giorni di gennaio sono i più freddi dell’anno. La leggenda più celebre racconta di una merla dai candidi piumaggi che, per sfuggire alle temperature polari di un Gennaio dispettoso, si rifugiò insieme ai suoi piccoli dentro un comignolo. Ne uscì il 1° febbraio, sana e salva, ma completamente nera di fuliggine. Da allora, tutti i merli portano questo colore.

La profezia del freddo:

Se i Giorni della Merla sono freddi: la primavera sarà bella e arriverà puntuale:

la primavera sarà bella e arriverà puntuale: Se sono miti: la primavera tarderà ad arrivare, portando con sé colpi di coda invernali a marzo o aprile.

Cosa dice la scienza? Al di là della suggestione popolare, la realtà meteorologica è più complessa. Sebbene questo periodo coincida statisticamente con il cuore dell’inverno, non sempre il gelo è protagonista. Spesso, infatti, i “Giorni della Merla” sono caratterizzati da robuste fasi anticicloniche: periodi di tempo stabile e soleggiato che, pur regalando giornate terse, portano con sé temperature minime molto basse a causa dell’inversione termica. Il cambiamento climatico, inoltre, sta rendendo queste “finestre” invernali sempre più imprevedibili, alternando ondate di freddo improvviso a sprazzi di primavera anticipata.

La Candelora (2 Febbraio): il bivio della luce

Appena il tempo di salutare la “Merla” ed ecco la Candelora. Il 2 febbraio la Chiesa cattolica celebra la Presentazione al Tempio di Gesù e la Purificazione della Vergine Maria, benedicendo le candele che simboleggiano la “luce per illuminare le genti”.

Oltre l’aspetto religioso, la Candelora è un vero e proprio spartiacque stagionale. In molte regioni d’Italia si recita il celebre proverbio: “Per la Santa Candelora, se nevica o se piove dell’inverno semo fora; ma se l’è sole o solicello, siamo ancora nell’inverno“.

Il paradosso è affascinante: se il 2 febbraio è una bellissima giornata di sole, secondo il folklore l’inverno durerà ancora a lungo. Se invece il tempo è brutto, la primavera è alle porte. È l’equivalente italiano del “Giorno della Marmotta” americano: un tentativo poetico di interpretare i segnali della natura.

Tra Scienza e Mito: perché ci crediamo ancora?

In un’epoca di previsioni iperspaziali, perché consultiamo ancora il calendario agricolo? La risposta risiede nel nostro bisogno di connessione con i ritmi della terra.

La Merla rappresenta la resistenza alla prova finale del gelo;

rappresenta la resistenza alla prova finale del gelo; La Candelora rappresenta la speranza del ritorno della luce (le giornate, infatti, iniziano ad allungarsi visibilmente).

Questi giorni non sono solo “meteo”, sono identità culturale. Ci ricordano che, per quanto la tecnologia avanzi, siamo ancora creature legate al ciclo delle stagioni.

Curiosità