Gli USA mandano voli umanitari a Cuba per l’uragano Melissa

Gli Stati Uniti inizieranno oggi ad inviare voli con gli aiuti umanitari promessi a Cuba a novembre, dopo l’uragano Melissa che l’ha colpita tra fine ottobre e inizio novembre: lo ha annunciato il Dipartimento di Stato, in un contesto di crescenti pressioni da parte di Washington sull’isola comunista. “Oggi annunciamo il primo di una serie di spedizioni umanitarie dirette a Cuba, nell’ambito dei 3 milioni di dollari di aiuti di emergenza promessi dall’amministrazione Trump dopo l’uragano Melissa“, ha dichiarato il Segretario di Stato Marco Rubio in una nota.

Il primo volo umanitario partirà oggi dalla Florida per la regione di Holguín (Cuba meridionale), con a bordo beni di prima necessità. Un secondo volo seguirà venerdì 16 per Santiago de Cuba e “una nave commerciale consegnerà ulteriori aiuti nelle prossime settimane“, ha affermato Rubio. Si prevede che gli aiuti raggiungeranno circa 6.000 famiglie, ovvero 24.000 persone, secondo il Dipartimento di Stato.

“Sebbene la tempesta sia passata, le esigenze umanitarie rimangono significative e gli sforzi di ricostruzione continuano”, ha affermato, sottolineando che Washington ha adottato “misure straordinarie per garantire che questi aiuti raggiungano direttamente il popolo cubano, senza interferenze o distrazioni da parte del regime illegittimo“. Gli Stati Uniti stanno collaborando con la Chiesa cattolica a Cuba.