Green Energy Day 2026, la terza edizione raddoppia: due giorni per la transizione energetica

Dopo il sUccesso delle precedenti edizioni, torna il Green Energy Day per il suo terzo appuntamento, con una novità importante: nel 2026 l’evento raddoppia e si svolgerà nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 aprile, per intercettare anche le giovani generazioni attraverso una serie di visite dedicate alle scuole. Promossa dal Coordinamento FREE insieme alle principali associazioni di settore delle rinnovabili, dell’efficienza, della mobilità sostenibile, ambientaliste e dei consumatori, l’iniziativa si conferma come l’evento nazionale di riferimento per sensibilizzare cittadini, scuole e istituzioni sui temi della transizione energetica.

L’obiettivo del Green Energy Day è quello di far conoscere da vicino le soluzioni sostenibili già operative sul territorio italiano, grazie all’apertura al pubblico di una rete diffusa di impianti a fonti rinnovabili e di aziende che hanno realizzato interventi di efficienza energetica. Durante le due giornate, famiglie, studenti e cittadini potranno esplorare le tecnologie, osservare l’integrazione degli impianti nel paesaggio e scoprire le strategie più efficaci per la decarbonizzazione.

Il valore della transizione energetica

“È indispensabile accelerare con decisione lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che rappresentano uno strumento centrale per la decarbonizzazione del sistema energetico, il rafforzamento della sicurezza energetica nazionale, la riduzione dei costi per cittadini e imprese e il raggiungimento di una reale indipendenza energetica dell’Italia. La transizione energetica non è più rinviabile e rappresenta una risposta urgente e improrogabile alla crisi climatica, soprattutto alla luce dell’elevato potenziale rinnovabile di cui il nostro Paese dispone, che deve essere pienamente valorizzato.

Per rendere questo percorso efficace e socialmente condiviso, è fondamentale promuovere un confronto serio e costruttivo tra tutti i soggetti coinvolti – ambientalisti, agricoltori, imprese, istituzioni e comunità locali – al fine di individuare aree idonee all’installazione degli impianti e conciliare lo sviluppo delle rinnovabili con la tutela dell’ambiente, del paesaggio e degli interessi dei territori. In questo contesto, iniziative come il Green Energy Day svolgono un ruolo strategico, perché permettono ai cittadini di conoscere da vicino gli impianti, comprenderne il funzionamento e i benefici concreti, rafforzandone l’accettabilità sociale.

Informazione, trasparenza ed esperienza diretta sono elementi chiave per superare le diffidenze e costruire un consenso consapevole attorno alla transizione energetica”, si legge nella nota.

Le rinnovabili in Italia: progressi e sfide aperte

“Nel corso del 2025 le fonti rinnovabili hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nel sistema elettrico italiano, arrivando a coprire una quota significativa della domanda nazionale. In alcuni periodi dell’anno si sono registrati risultati particolarmente elevati, come il picco del 55,9% raggiunto nel mese di maggio. Su base mensile, la produzione rinnovabile si è attestata mediamente tra il 40% e il 48%, con valori pari al 42,7% nei primi nove mesi dell’anno e al 48% nel solo mese di agosto. A trainare questa crescita è stato soprattutto il fotovoltaico, che copre ormai circa il 15% della domanda elettrica nazionale.

Nonostante i progressi, il ritmo di installazione di nuova capacità rinnovabile ha registrato un rallentamento rispetto all’anno precedente e l’Italia resta ancora distante dagli obiettivi fissati per il 2030. In questo scenario, il Green Energy Day 2026 si propone come un’importante occasione di confronto e partecipazione, pensata per superare barriere culturali e territoriali attraverso la conoscenza diretta degli impianti e delle tecnologie rinnovabili”, continua la nota.

Il Green Energy Day 2026 ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.