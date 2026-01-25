Groenlandia al buio: blackout improvviso nella capitale Nuuk | VIDEO

Nella tarda serata di ieri, Nuuk, capitale della Groenlandia, ha subito un’interruzione di corrente in tutta la città, che il fornitore di servizi locali Nukissiorfiit ha fatto risalire ad un incidente, aggiungendo che stava lavorando per fornire energia elettrica di riserva. Il blackout si sarebbe verificato simultaneamente in tutta la città. Nukissiorfiit e la polizia della Groenlandia hanno confermato il blackout, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’incidente. L’interruzione sarebbe avvenuta a seguito di un aggiornamento delle linee guida sulla preparazione alle emergenze delle autorità groenlandesi all’inizio della settimana, in risposta all’interesse espresso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’acquisizione del territorio danese.