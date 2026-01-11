Groenlandia, confermato l’incontro Danimarca-USA: “siamo a un bivio”

Il premier danese Mette Frederiksen ha confermato oggi che il ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen incontrerà il segretario di stato americano Marco Rubio per colloqui sulla Groenlandia la prossima settimana. “Siamo a un bivio”, ha detto Frederiksen durante una conferenza del partito, secondo l’agenzia di stampa Ritzau. Rubio aveva dichiarato di voler incontrare i rappresentanti danesi la prossima settimana, dopo che la Danimarca e la Groenlandia avevano richiesto colloqui con l’alto diplomatico statunitense.