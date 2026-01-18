Groenlandia, l’Europa valuta miliardi di dazi agli Usa dopo le minacce di Trump

L‘Unione Europea sta valutando l’imposizione di dazi per 93 miliardi di euro agli Stati Uniti, o di restrizioni alle aziende americane, in risposta alle minacce del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi ai paesi europei che non sono d’accordo con il suo piano di acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti. Lo riporta il Financial Times. I rappresentanti dei 27 Stati membri dell’Ue avrebbero discusso di dazi volti a creare una leva finanziaria contro gli Stati Uniti, in vista degli incontri che Trump terrà nei prossimi giorni al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.