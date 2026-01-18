Groenlandia: nel pomeriggio riunione di emergenza degli ambasciatori UE

Si terrà questo pomeriggio una riunione di emergenza degli ambasciatori dell’Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno cipriota dopo l’annuncio del presidente USA Donald Trump sull’intenzione di introdurre nuovi dazi contro alcuni Paesi alleati. Le tariffe, pari al 10% a partire dal 1° febbraio, salirebbero al 25% dal 1° giugno e colpirebbero Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito, accusati di opporsi alle sue ambizioni espansionistiche sulla Groenlandia. L’incontro è previsto per le ore 17.