Gru collassa su un treno in transito, 22 morti in Thailandia | FOTO e VIDEO

Almeno 22 persone sono morte e più di 60 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario causato dal crollo di una gru nel Nord della Thailandia, nella località di Nakhon Ratchasima. Il Ministro dei Trasporti Piphat Ratchakitprakan ha dichiarato che a bordo del treno erano presenti 195 persone, aggiungendo di avere ordinato un’indagine sull’incidente. La gru, utilizzata per la costruzione di una ferrovia sopraelevata ad alta velocità, è caduta sul treno in movimento mentre questo era in viaggio da Bangkok verso la provincia di Ubon Ratchathani. Il mezzo è deragliato ed è divampato un incendio, secondo quanto riferito dal Dipartimento delle Pubbliche Relazioni della provincia di Nakhon Ratchasima. Il dipartimento locale ha comunicato che l’incendio è sotto controllo e che i soccorritori stanno cercando le persone intrappolate all’interno del treno.

Gru collassa su un treno in transito, dramma in Thailandia