I danni della mareggiata di ieri a Scilla: Lungomare inghiottito dal mare, domenica di lavoro per ripristinare la normalità | FOTO LIVE

E’ una battaglia eterna, quella tra l’uomo e la natura. Quando l’essere umano sfida le forze estreme dei fenomeni meteorologici, questa battaglia si intensifica. E lo sanno molto bene le popolazioni marittime, come gli abitanti di Scilla (Reggio Calabria), uno dei borghi storicamente più esposti alle mareggiate estreme a causa delle caratteristiche del fondale e della posizione geografica alle porte dello Stretto di Messina, apice del basso Tirreno.

Ieri sera c’è stata una mareggiata particolarmente intensa, che ha suscitato scalpore per le immagini delle auto in marcia inghiottite dalle onde sul lungomare (vedi video di seguito). Oggi il mare si è calmato e gli abitanti e le autorità locali hanno potuto fare il punto della situazione. Il mare ha spostato tante panchine del lungomare e ne ha distrutte alcune. Distrutte anche alcune parti della pavimentazione del lungomare. Enormi cumuli di sabbia e detriti ricoprono tutta la strada del lungomare, che è impraticabile.

E’ stata una mareggiata importante, ma non paragonabile alle più forti dell’ultimo secolo: in ordine, su tutte quella del 1980, seguita da quella del 1999 e la più “recente”, comunque di quasi venti anni fa, del 2007. Tutte e tre molto più forti di quella di ieri, che rientra nella normalità dei fenomeni estremi stagionali di Scilla. Una lezione storica per i catastrofisti che in queste ore speculano su questi fenomeni estremi, legandoli al cambiamento climatico. Si tratta, invece, di eventi naturali. E lo sanno bene gli abitanti di Scilla, che oggi sono di nuovo al lavoro per riprendersi ciò che il mare prova a togliere ogni anno. E poi ogni anno tutto torna sempre come prima.

Una importante nota a margine: nessun danno a Chianalea, il pittoresco quartiere di Scilla con le case sul mare. Si trova esposto a Nord/Est, dall’altro lato della rocca di Scilla che oggi ospita il porto e che una volta aveva i meravigliosi faraglioni. Chianalea è protetta dalla rocca, e per questo non viene investita dalle mareggiate. Quelle case sono lì sulla costa da secoli, e lì rimarranno per sempre. In barba ai soliti catastrofisti in cerca di scoop contro la grandezza della storia dell’umanità. Tutti i danni delle mareggiate di Scilla si verificano sempre e soltanto, storicamente, sulla Marina Grande, la spiaggia esposta a ovest. Dove anche questa mattina si possono vedere i cercatori di oro e argento, persone (quasi sempre di Palmi) con i metal-detector a caccia di braccialetti, collane e anelli dopo ogni mareggiata. Un pezzo di storia del territorio locale.

