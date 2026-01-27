I radar meteo dell’Emilia Romagna si spengono: Arpa spiega tempi e motivi

Arpa Emilia Romagna ha comunicato oggi che, nei prossimi mesi, i due radar meteorologici attivi in Emilia Romagna saranno sottoposti a lavori di ammodernamento, con la sostituzione completa degli apparati e delle antenne. Ogni intervento comporterà un fermo di circa tre mesi per ogni radar, necessario per il miglioramento tecnologico del sistema di monitoraggio regionale. Questi interventi rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e si concluderanno entro giugno 2026. Il radar di Gattatico (Reggio Emilia) sarà spento da inizio febbraio a maggio, mentre quello di San Pietro Capofiume (Bologna) sarà fermo da fine marzo a giugno. Di conseguenza, tra fine marzo e per tutto il mese di aprile entrambi i radar non saranno operativi.

Durante i periodi di fermo sarà comunque possibile consultare i dati dei pluviometri e idrometri presenti sul territorio. Arpae si scusa per eventuali disagi e disservizi, garantendo aggiornamenti sulle tempistiche e sul ripristino dei sistemi.