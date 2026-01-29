I soldi del Ponte sullo Stretto per la frana di Niscemi? Il ministro Musumeci stronca i cavernicoli: “così torniamo alle palafitte! Nessun problema di fondi”

“Sono argomenti da caffè” quelli di chi pensa di “sottrarre soldi a una delle più grandi strutture al mondo che serve al Mezzogiorno per presentarsi con le carte in regola“. Intervistato da Rtl il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci è tornato a bocciare la richiesta di destinare i fondi per il Ponte sullo stretto di Messina alla ricostruzione. “E’ un argomento pretestuoso di chi è contrario alle infrastrutture strategiche. Qualcuno vuol farci tornare alle palafitte. Noi pensiamo a un Sud infrastrutturato, con facili collegamenti tra le due sponde” ha detto Musumeci, spiegando che per Niscemi “il denaro è già nel bilancio del Dipartimento ricostruzione della Protezione civile e se non dovesse bastare il governo sarebbe in condizioni di recuperare altri fondi“.

In sostanza, non c’è nessun problema di fondi per la frana di Niscemi e il maltempo in Sicilia, per cui non si presenta proprio la necessità di mettere in discussione il Ponte sullo Stretto. Con buona pace degli ideologi del no-a-tutto-a-prescindere.