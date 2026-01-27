Idrogeno verde dalla Finlandia: la Polonia rafforza la sua strategia energetica

La Polonia ha compiuto un ulteriore passo avanti verso l’importazione di idrogeno verde dalla Finlandia, firmando un accordo che istituisce una cooperazione tra l’azienda statale di carburanti Orlen e tre società energetiche finlandesi. La Polonia sta cercando di diversificare le proprie fonti energetiche e di aumentare la sicurezza economica e politica di fronte alla guerra in Ucraina, oltre che attuare una strategia per garantire carburanti a basse emissioni. “Si tratta di una questione importante per l’indipendenza energetica e lo sviluppo di buone tecnologie”, ha dichiarato il ministro polacco dei Beni di Stato, Wojciech Balczun, durante la cerimonia di firma. L’accordo di cooperazione è stato firmato tra Orlen e tre società finlandesi – ABO Energy Suomi, Nordic Ren-Gas e VolagHy Kuopio SPV – e riguarda la produzione e la fornitura di idrogeno verde.

“I partner collaboreranno anche alla definizione delle condizioni logistiche che consentano il trasporto di idrogeno e dei suoi derivati dalla Finlandia alle raffinerie e agli impianti chimici del Gruppo Orlen in Polonia”, ha spiegato Balczun. Orlen dispone attualmente di 7 impianti di stoccaggio sotterraneo di gas operativi e prevede di espandere la propria capacità di trasporto e stoccaggio di idrogeno.