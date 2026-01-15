Il 15 gennaio 2007 la collisione nello Stretto di Messina, scontro tra il Segesta Jet e la Susan Borchard

Ricorre oggi, 15 gennaio 2026, il 19° anniversario dell’incidente navale che nel 2007 coinvolse l’aliscafo “Segesta Jet” e la nave portacontainer “Susan Borchard“. L’evento, avvenuto nelle acque dello Stretto di Messina, rappresenta uno dei momenti più significativi per la storia della navigazione civile nell’area, avendo segnato profondamente la comunità locale e i protocolli di sicurezza marittima. Nello scontro persero la vita quattro membri dell’equipaggio dell’unità veloce – Sebastiano Mafodda, Domenico Zona, Lauro Palmiro e Marcello Sposito – e si registrarono numerosi feriti tra i passeggeri. La dinamica dell’impatto, avvenuto in condizioni di visibilità non ottimali, mise in luce la complessità della gestione del traffico in uno dei bracci di mare più transitati del Mediterraneo. Da allora, l’implementazione di sistemi di monitoraggio più avanzati, come il potenziamento del VTS (Vessel Traffic Service), ha trasformato radicalmente la navigazione tra Sicilia e Calabria, rendendo lo Stretto un modello di gestione del traffico marittimo internazionale.