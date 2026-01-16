Il 16 gennaio 1909 la conquista del Polo Sud Magnetico

Il 16 gennaio è una data che risuona nella storia dell’esplorazione polare. Esattamente 117 anni fa, nel 1909, la spedizione antartica guidata da Ernest Shackleton raggiunse uno degli obiettivi più ambiti e misteriosi dell’epoca: il Polo Sud Magnetico. Un traguardo scientifico di enorme valore, ottenuto in condizioni estreme, che segnò una svolta nella conoscenza del continente antartico. A compiere materialmente l’impresa furono 3 membri della spedizione Nimrod: Edgeworth David, Douglas Mawson e Alistair Mackay. Dopo settimane di marcia su ghiacci sconosciuti, tra temperature proibitive, crepacci e una fatica fisica incessante, il gruppo riuscì a individuare il punto in cui le linee del campo magnetico terrestre risultavano verticali. Lì piantarono la bandiera britannica e condussero rilevazioni scientifiche fondamentali per la geofisica moderna.

Ernest Shackleton, pur non presente in quel momento preciso, fu l’anima dell’impresa: la sua leadership e la sua visione resero possibile una spedizione che privilegiò la ricerca scientifica tanto quanto l’esplorazione.