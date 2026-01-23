Il 23 gennaio 2020 la metropoli di Wuhan entra in quarantena

Oggi ricorre il 6° anniversario di una data che ha segnato una svolta nella storia contemporanea: il 23 gennaio 2020 il governo cinese ha disposto la quarantena totale della città di Wuhan per contenere la diffusione di un nuovo ceppo di coronavirus allora poco conosciuto. In poche ore, una metropoli da oltre 11 milioni di abitanti venne isolata dal resto del Paese, con la sospensione dei trasporti pubblici, la chiusura di aeroporti e stazioni ferroviarie e rigide limitazioni agli spostamenti.

Nei giorni successivi, il provvedimento venne esteso a quasi tutta la provincia dell’Hubei, coinvolgendo oltre 50 milioni di persone. Per dimensioni e numero di cittadini interessati, si è trattato della più grande quarantena mai imposta nella storia umana. All’epoca, la decisione appariva drastica e senza precedenti, suscitando interrogativi e critiche a livello internazionale, ma anche un’attenzione globale crescente su quella che di lì a poco sarebbe stata riconosciuta come una pandemia.

A distanza di 6 anni, quel 23 gennaio viene ricordato come l’inizio simbolico di una crisi sanitaria che avrebbe cambiato profondamente il mondo: sistemi sanitari sotto pressione, economie paralizzate, nuove abitudini sociali e un rinnovato dibattito sul rapporto tra libertà individuali e sicurezza collettiva. Wuhan, da epicentro dell’emergenza, è diventata il simbolo di un evento che ha segnato un’intera generazione.