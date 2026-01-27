Il 27 gennaio 1967 il giorno che cambiò la corsa allo Spazio

Era il 27 gennaio 1967 quando, durante un test a terra al John F. Kennedy Space Center, un incendio improvviso trasformò la navetta Apollo 1 in una trappola mortale. A perdere la vita furono 3 astronauti della NASA: Virgil “Gus” Grissom, veterano dei programmi Mercury e Gemini; Edward White, il primo americano a compiere una passeggiata spaziale; Roger Chaffee, alla sua prima missione. Oggi, a 59 anni di distanza, il loro sacrificio resta una ferita aperta e, al tempo stesso, una lezione decisiva per la storia dell’esplorazione spaziale.

L’incidente avvenne durante una prova di routine, con la capsula ancora agganciata alla rampa di lancio. L’atmosfera interna, composta da ossigeno puro ad alta pressione, favorì la propagazione rapidissima delle fiamme. In pochi secondi il fuoco avvolse l’abitacolo. Il portello, progettato per aprirsi solo verso l’interno, impedì ogni possibilità di fuga. I soccorsi non riuscirono a intervenire in tempo.

La tragedia dell’Apollo 1 segnò uno spartiacque. La NASA sospese il programma Apollo e avviò un’indagine approfondita che portò a cambiamenti radicali nella progettazione delle capsule: nuovi materiali ignifughi, un’atmosfera interna più sicura e un portello a apertura rapida. Riforme che, pur nate dal dolore, resero possibili i successivi successi del programma, culminati con lo sbarco sulla Luna nel 1969.

Ogni 27 gennaio, la memoria di Grissom, White e Chaffee torna a ricordare il prezzo del progresso e la responsabilità che accompagna ogni passo oltre l’atmosfera terrestre. La loro eredità vive non solo nei monumenti e nelle cerimonie commemorative, ma in ogni missione spaziale che oggi può contare su standard di sicurezza più elevati, figli diretti di quella tragica lezione.