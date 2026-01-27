Il 27 gennaio 1967 la firma del Trattato sullo Spazio extra-atmosferico

Il 27 gennaio 1967 più di 60 Paesi firmarono a Washington, Londra e Mosca il Trattato sullo Spazio extra-atmosferico, un accordo destinato a segnare in modo duraturo il futuro dell’esplorazione spaziale. In piena Guerra fredda, mentre Stati Uniti e Unione Sovietica si contendevano la supremazia tecnologica e simbolica oltre l’atmosfera, la comunità internazionale scelse la via della cooperazione e della responsabilità. Il trattato stabilì principi fondamentali ancora oggi alla base del diritto spaziale: il divieto di collocare armi nucleari o di distruzione di massa nello Spazio, l’uso pacifico dei corpi celesti, a partire dalla Luna, e il riconoscimento dello Spazio come patrimonio comune dell’umanità, non soggetto ad appropriazione nazionale. Una decisione che contribuì a ridurre il rischio di un’escalation militare in un nuovo e incontrollato teatro di confronto.

A 59 anni dalla firma, l’accordo resta un pilastro, seppur messo alla prova da un contesto profondamente cambiato. L’ingresso di nuovi attori, pubblici e privati, la crescita dei satelliti militari e le tensioni geopolitiche riaccendono il dibattito sulla necessità di aggiornare e rafforzare le regole condivise.

Il Trattato del 1967 continua però a lanciare un messaggio chiaro: anche nello Spazio, il progresso tecnologico deve essere accompagnato da responsabilità politica e visione comune. Un principio che, oggi più che mai, conserva tutta la sua attualità.