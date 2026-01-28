Il 28 gennaio 1887 la Tour Eiffel iniziava a prendere forma

Il 28 gennaio 1887 iniziarono ufficialmente i lavori di costruzione della Torre Eiffel, una delle opere ingegneristiche più iconiche della storia moderna. A 139 anni di distanza, quella data segna non solo l’avvio di un cantiere monumentale, ma anche una svolta nel modo di pensare la scienza applicata alle grandi strutture. Progettata dall’ingegnere Gustave Eiffel per l’Esposizione Universale del 1889, la torre rappresentò una sfida senza precedenti. Con i suoi 300 metri di altezza (324 con l’antenna), superava ogni edificio esistente, imponendo nuovi calcoli sulla resistenza al vento, sulla distribuzione dei carichi e sul comportamento del ferro pudellato, materiale allora all’avanguardia. Ogni elemento fu progettato con precisione scientifica: oltre 18mila pezzi metallici assemblati con circa 2,5 milioni di rivetti.

La struttura, spesso descritta come “pura estetica”, è in realtà il risultato di equazioni, modelli matematici e intuizioni fisiche. La sua forma curva non è decorativa, ma ottimizzata per dissipare le forze del vento lungo tutta l’altezza. Oggi la Torre Eiffel è anche un osservatorio scientifico, utilizzato per studi meteorologici, telecomunicazioni e monitoraggi ambientali. Nata tra le polemiche, resta un simbolo duraturo di come scienza e ingegneria possano trasformare un’idea ardita in un capolavoro senza tempo.