Il 29 gennaio 1807 Giuseppe Bonaparte istituisce l’Osservatorio astronomico di Napoli

Napoli celebra oggi, 29 gennaio 2026, un anniversario di grande rilievo per la storia scientifica e culturale della città: ricorrono infatti 219 anni dall’istituzione dell’Osservatorio Astronomico di Napoli, voluta nel 1807 da Giuseppe Bonaparte, allora re di Napoli. La fondazione dell’Osservatorio si inserì in un più ampio progetto di modernizzazione del Regno, ispirato ai principi illuministi e al modello scientifico europeo. L’obiettivo era chiaro: dotare Napoli di un centro di ricerca astronomica all’avanguardia, capace di competere con le principali istituzioni del continente. Dopo una prima fase organizzativa, l’Osservatorio trovò la sua sede definitiva sulla collina di Capodimonte, in una posizione strategica, lontana dalle luci e dal rumore del centro urbano.

Nel corso dei secoli, l’Osservatorio Astronomico di Napoli è diventato un punto di riferimento internazionale per lo studio dell’astronomia, dell’astrofisica e delle scienze dello Spazio. Qui hanno lavorato scienziati di primo piano, contribuendo a scoperte fondamentali e alla diffusione della cultura scientifica nel Mezzogiorno.