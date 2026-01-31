Il 31 gennaio 1958 l’America conquista lo Spazio con Explorer I

Sessantotto anni fa il primo satellite statunitense entrava in orbita, aprendo una nuova era nella corsa allo Spazio

explorer I
Credit NASA

Il 31 gennaio 1958 gli Stati Uniti segnarono una svolta decisiva nella storia dell’esplorazione spaziale con il lancio di Explorer I, il primo satellite artificiale statunitense messo con successo in orbita terrestre. A distanza di 68 anni, quell’evento viene ricordato come la risposta americana allo shock dello Sputnik sovietico e come l’inizio concreto del programma spaziale degli USA. Explorer I fu lanciato da Cape Canaveral a bordo di un razzo Jupiter-C, sviluppato dal team guidato dallo scienziato Wernher von Braun. Il satellite, lungo appena 2 metri e dal peso di circa 14 kg, aveva dimensioni modeste, ma un’enorme importanza scientifica e simbolica. A bordo trasportava strumenti progettati dal fisico James Van Allen per studiare i raggi cosmici.

Proprio grazie a quei dati, Explorer I portò a una scoperta fondamentale: l’esistenza delle fasce di Van Allen, zone di particelle cariche intrappolate dal campo magnetico terrestre. Fu una delle prime grandi conquiste scientifiche dell’era spaziale.

Il successo di Explorer I accelerò la nascita della NASA, fondata pochi mesi dopo, nel luglio del 1958. Da allora, lo Spazio è diventato un terreno centrale di ricerca, innovazione e cooperazione internazionale. Tutto ebbe inizio quella notte di gennaio, quando un piccolo satellite cambiò per sempre lo sguardo dell’umanità verso il cielo.

