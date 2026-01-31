Il 31 gennaio 1958 l’America conquista lo Spazio con Explorer I

Il 31 gennaio 1958 gli Stati Uniti segnarono una svolta decisiva nella storia dell’esplorazione spaziale con il lancio di Explorer I, il primo satellite artificiale statunitense messo con successo in orbita terrestre. A distanza di 68 anni, quell’evento viene ricordato come la risposta americana allo shock dello Sputnik sovietico e come l’inizio concreto del programma spaziale degli USA. Explorer I fu lanciato da Cape Canaveral a bordo di un razzo Jupiter-C, sviluppato dal team guidato dallo scienziato Wernher von Braun. Il satellite, lungo appena 2 metri e dal peso di circa 14 kg, aveva dimensioni modeste, ma un’enorme importanza scientifica e simbolica. A bordo trasportava strumenti progettati dal fisico James Van Allen per studiare i raggi cosmici.

Proprio grazie a quei dati, Explorer I portò a una scoperta fondamentale: l’esistenza delle fasce di Van Allen, zone di particelle cariche intrappolate dal campo magnetico terrestre. Fu una delle prime grandi conquiste scientifiche dell’era spaziale.

Il successo di Explorer I accelerò la nascita della NASA, fondata pochi mesi dopo, nel luglio del 1958. Da allora, lo Spazio è diventato un terreno centrale di ricerca, innovazione e cooperazione internazionale. Tutto ebbe inizio quella notte di gennaio, quando un piccolo satellite cambiò per sempre lo sguardo dell’umanità verso il cielo.