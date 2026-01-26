Il Canada nella morsa dell’inverno: gelo estremo e tempeste di neve da Ovest a Est

Il Canada sta vivendo una delle fasi più dure dell’inverno, con condizioni meteorologiche estreme che interessano gran parte del Paese. Dal freddo record delle regioni occidentali alle intense precipitazioni nevose sull’Est, milioni di persone sono esposte agli effetti combinati di gelo, vento e tempeste invernali. Nelle Praterie canadesi, in particolare nel Saskatchewan orientale e nel Manitoba meridionale, restano in vigore allerte arancioni per freddo intenso. Il wind chill fa precipitare la temperatura percepita fino a -40°C, con punte locali che potrebbero raggiungere i -50°C.

Città come Regina, Saskatoon e Winnipeg si sono svegliate domenica mattina con cieli sereni ma temperature reali attorno ai -35°C, accompagnate da raffiche di vento che hanno fatto crollare ulteriormente la temperatura percepita fino a -42°C. Sebbene le allerte siano state revocate in gran parte del Saskatchewan, alcune comunità restano esposte a condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose.

I rischi per la salute e la sicurezza: gelo, congelamenti e viaggi difficili

Le autorità sanitarie invitano la popolazione a proteggersi adeguatamente dal freddo, indossando abiti caldi a strati e coprendo completamente la pelle esposta. In condizioni di gelo estremo, il congelamento può svilupparsi nel giro di pochi minuti.

Particolare attenzione è rivolta anche agli automobilisti, che vengono esortati a dotarsi di kit di emergenza nei veicoli, comprensivi di coperte supplementari, cavi di avviamento e scorte essenziali, in caso di guasti o blocchi improvvisi.

Ontario e Québec sotto zero: temperature fino a -40°C

Il freddo intenso non risparmia nemmeno l’Ontario e il Québec. Alcune aree dell’Ontario occidentale e centrale sono interessate da allerte per freddo estremo, con temperature percepite che possono raggiungere i -40°C.

Nel Québec nordorientale, lungo il basso corso del fiume San Lorenzo, località come Sept-Îles, Port-Cartier, Blanc-Sablon e Fermont sono sotto allerta gialla, con wind chill previsti tra -30°C e -40°C.

Nevicate abbondanti e tempeste invernali nel Québec meridionale

Oltre al gelo, una vasta perturbazione sta portando nevicate intense nel Québec meridionale. Montreal, Laval e l’area di Brome-Missisquoi sono tra le zone che potrebbero registrare tra i 15 e i 20 cm di neve fino a lunedì sera, con tassi di precipitazione fino a 1–2 cm all’ora.

Ulteriori avvisi segnalano circa 10 cm di neve accompagnata da vento nelle aree di Québec City, Beauce, Basse-Laurentides e Bois-Francs, dove la neve sollevata dal vento potrebbe ridurre drasticamente la visibilità.

Province Marittime: fino a 35 cm di neve e venti oltre gli 80 km/h

La situazione appare particolarmente critica nelle Province Marittime. In Nuova Scozia, gran parte delle regioni centrali e settentrionali, inclusa Cape Breton, è sotto allerta gialla per nevicate tra i 25 e i 35 cm, con raffiche di vento comprese tra i 50 e i 70 km/h.

Nel Sud/Ovest della provincia è stata emessa un’allerta per tempesta invernale, con venti che potrebbero raggiungere gli 80 km/h. Le nevicate più intense sono attese fino alla mattina di lunedì.

New Brunswick: lunga fase di maltempo in arrivo

Anche il New Brunswick si prepara a un prolungato episodio nevoso. Città come Moncton, Saint John e Fredericton sono interessate da un’allerta gialla che prevede accumuli complessivi tra i 20 e i 30 cm entro la mattina di martedì.