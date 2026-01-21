Il Ciclone Harry devasta la costa ionica catanese: danni al mercato del pesce di Acitrezza | FOTO

Il Ciclone Harry si è abbattuto con forza sulla Sicilia orientale, causando danni ingenti soprattutto lungo il litorale ionico catanese. Tra le località più colpite c’è Acitrezza, frazione marinara di Aci Castello, nel territorio della città metropolitana di Catania. Le raffiche di vento e le mareggiate hanno devastato il mercato del pesce, simbolo dell’economia locale, distruggendo strutture e attrezzature. Onde alte e piogge intense hanno reso critiche le condizioni meteo per ore, paralizzando le attività. Acitrezza fa ora i conti con i danni e con una difficile ripartenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.