Il Ciclone Harry flagella la costa catanese, le immagini dall’alto | VIDEO

Il maltempo continua a colpire la Sicilia orientale sotto la spinta del Ciclone Harry, responsabile di intense mareggiate lungo la costa catanese. Onde alte e vento sostenuto hanno interessato in particolare il tratto compreso tra Agnone Bagni e Riposto, dove si sono registrate condizioni marine proibitive. Per monitorare la situazione e garantire la sicurezza, è entrato in azione l’elicottero Drago 156 dei Vigili del Fuoco, impegnato in un sorvolo di ricognizione lungo il litorale.

