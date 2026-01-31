Il crepuscolo demografico della Cina: crollano le nascite nonostante gli Incentivi

La Cina sta affrontando una sfida esistenziale che nessun incentivo governativo sembra in grado di arginare: una drastica e apparentemente inarrestabile caduta delle nascite. Secondo gli ultimi dati ufficiali relativi all’anno appena concluso, il numero di nuovi nati è sceso al livello più basso dalla fondazione della Repubblica Popolare nel 1949. Nonostante l’abbandono della politica del figlio unico e l’introduzione di sussidi economici, il Paese sta scivolando verso un declino demografico che mette a rischio la sostenibilità del sistema pensionistico e la disponibilità di forza lavoro per il futuro.

Il fallimento degli incentivi statali

Negli ultimi anni, Pechino ha messo in campo una serie di misure drastiche per incoraggiare le coppie a procreare, passando dalla politica dei due figli a quella dei tre. Sono stati introdotti bonus bebè, sgravi fiscali e persino estensioni dei congedi parentali in diverse province. Tuttavia, queste politiche si sono scontrate con la dura realtà economica vissuta dai giovani cittadini cinesi. Gli esperti sottolineano che i sussidi offerti sono percepiti come briciole rispetto all’altissimo costo della vita nelle metropoli, dove i prezzi delle abitazioni e le spese per l’istruzione privata dei figli assorbono la quasi totalità del reddito familiare.

Il cambiamento culturale e sociale

Oltre alle barriere economiche, sta emergendo un profondo mutamento nei valori della cosiddetta “Generazione Z” e dei millennial cinesi. Molte giovani donne, in particolare, esprimono un crescente rifiuto verso il matrimonio e la maternità, visti come ostacoli alla carriera professionale e all’autonomia personale. Il fenomeno dei “DINK” (Double Income, No Kids), ovvero coppie con doppio reddito e nessun figlio, è diventato uno stile di vita aspirazionale. Inoltre, persiste una forte preoccupazione per la pressione sociale e lavorativa: in un mercato estremamente competitivo, l’assenza per maternità viene ancora percepita come un rischio di marginalizzazione professionale.

Conseguenze sistemiche e invecchiamento precoce

La rapidità con cui la popolazione cinese sta invecchiando non ha precedenti nella storia moderna. Il Paese rischia di diventare “vecchio prima di diventare ricco”, invertendo il trend che ha alimentato il suo miracolo economico negli ultimi decenni. La diminuzione della popolazione in età lavorativa sta già portando a un aumento dei costi di produzione, spingendo alcune aziende a delocalizzare verso nazioni con manodopera più giovane. Se il trend non dovesse invertirsi, Pechino dovrà affrontare una ristrutturazione radicale della propria economia, passando da un modello basato sulla produzione di massa a uno focalizzato sull’automazione avanzata e sui servizi per la terza età.