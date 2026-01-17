Il fascino fragile della Dama Bianca: domani il World Snow Day 2026

Domani, 18 gennaio 2026, si celebra il World Snow Day, la giornata mondiale della neve istituita dalla Federazione Internazionale Sci (FIS). Sebbene nasca come iniziativa per avvicinare i più giovani agli sport invernali, quest’anno l’evento assume una valenza scientifica e ambientale senza precedenti. In un’epoca di profondi mutamenti climatici, la neve non è più solo uno scenario ludico, ma un indicatore critico della salute del nostro pianeta e un pilastro fondamentale del ciclo idrologico globale.

La genesi della Dama Bianca

La neve non è semplicemente “pioggia congelata”. Dal punto di vista fisico, un fiocco di neve nasce dal processo di brinamento, ovvero il passaggio diretto del vapore acqueo allo stato solido all’interno delle nubi. Tutto inizia attorno a un “nucleo di congelamento” (una particella di polvere o un granello di polline). Qui, le molecole d’acqua si aggregano seguendo una simmetria esagonale, dettata dai legami a idrogeno. La varietà infinita di forme che ammiriamo dipende dal rapporto tra temperatura e grado di sovrasaturazione dell’umidità nell’aria.

Perché la neve è bianca?

Il colore della neve è un fenomeno di scatting (diffusione) della luce. Poiché i cristalli di ghiaccio sono trasparenti ma presentano innumerevoli sfaccettature, la luce solare che vi penetra viene riflessa in tutte le direzioni. Poiché tutte le lunghezze d’onda dello spettro visibile vengono riflesse in modo uniforme, l’occhio umano percepisce il colore bianco.

L’effetto albedo: il condizionatore del pianeta

Dal punto di vista termodinamico, la neve è il “mantello protettivo” della Terra. Il concetto chiave è l’albedo, ovvero la capacità di una superficie di riflettere la radiazione solare.

La neve fresca ha un’albedo vicina a 0,9 , il che significa che riflette fino al 90% dell’energia solare;

ha un’albedo vicina a , il che significa che riflette fino al dell’energia solare; Oceano o terreno nudo hanno un’albedo molto bassa (circa 0,1), assorbendo la maggior parte del calore.

Questo crea un meccanismo di feedback positivo: meno neve significa più calore assorbito dal terreno, che a sua volta accelera lo scioglimento della neve rimanente. Proteggere il manto nevoso significa, letteralmente, mantenere bassa la temperatura globale.

Il 2026 un anno cruciale per le Alpi

Quest’edizione del World Snow Day cade in un momento simbolico per l’Italia, a ridosso dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La comunità scientifica sta monitorando con attenzione lo stato dei ghiacciai alpini, che fungono da “torri d’acqua” per l’Europa.

La neve agisce come una riserva idrica a rilascio lento. Senza un accumulo nevoso adeguato durante l’inverno, le portate dei fiumi come il Po rischiano di toccare minimi storici durante l’estate, compromettendo l’agricoltura e la produzione idroelettrica.

La “neve tecnica” (artificiale), pur fondamentale per l’economia montana, ha una struttura fisica diversa da quella naturale. È composta da granuli sferici più densi che fondono più lentamente, ma non possiedono le stesse proprietà termoisolanti per il suolo sottostante.

Oltre lo Sci

Celebrare il World Snow Day domani significa riconoscere che la neve è una risorsa finita. Non è solo materia prima per il divertimento, ma un sofisticato meccanismo di regolazione termica e una riserva d’acqua vitale.